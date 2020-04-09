ضبط 50 قضية تموينية من بينها حجب 6560 كمامة عن الجمهور فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير، حملة تموينية ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت الجهود عن ضبط 50 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط "أحمد ن ا م" 34 سنة مسئول مخزن أدوية، و"مختار .ع . ع" 32 سنة أمين عهدة المخزن المشار إليه، يقيمان دائرة مركز أخميم لقيامهما بتخزين كمية من الكمامات والكحول مجهولة المصدر وبدون فواتير، بقصد حجبها عن المواطنين لبيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط 6560 كمامة و600 عبوة كحول، و100 كيلو جرام لحوم جملى غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها لجمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 40 كيلو جرام لحوم جملى غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها لجمهور المستهلكين وتم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و4 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و5 قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز، و12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.