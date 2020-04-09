اليوم السابع
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صور...7 محاضر غلق لأماكن تجمعات بالمنتزة شرق الإسكندرية للوقاية من كورورنا

الخميس، 09 أبريل 2020 04:52 م
صور...7 محاضر غلق لأماكن تجمعات بالمنتزة شرق الإسكندرية للوقاية من كورورنا غلق أماكن التجمعات
الإسكندرية جاكلين منير

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واصل حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية ، حملاته المكبرة لإغلاق أماكن التجمعات بنطاق الحي ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، بنطاق الثغر.

ووجه رئيس حي ثان المنتزه، الإدارات المعنية بالحي بشن حملة لإغلاق جميع المراكز التعليمية و"البلاي ستيشن" وصالات الجيم ودور الحضانة بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة وتجنبا لإنتشار الفيروس ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وإستهدفت الحملة تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد من أماكن التجمعات" بلاي ستيشن وجيم وبوفيه" ، بكل من "شارع المهداوي وشارع السيد حسين بالمندرة قبلي وشارع ملك حفني أعلى نفق 45" ، بإجمالي 7 محاضر غلق ، وتشكلت لجنة الغلق من مساعد رئيس الحي مدير إدارة الخدمات ، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي.

من جهه أخرى قامت مديرية الطرق والنقل بأعمال رفع كفاءة الطريق وأعمال إعادة الشىء لأصله بتركيب بلاط بممر شارع مصطفى سلام بالمعهد الديني بالعصافرة قبلي وذلك بعد الإنتهاء من أعمال خاصة بشركة الكهرباء.

فيما واصلت إدارة الحدائق بحي ثان المنتزه أعمالها ،حيث تم القيام بتقليم وتهذيب الأشجار أمام مزلقان الإصلاح ورفع المخلفات كما تم الإنتهاء من تقليم النباتات المتواجدة بمحور المنتزه ، وتم البدء في تقليم النخيل بشارع ملك حفنى السياحى ، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة .

اعمال لاغلق

اعمال لاغلق

 

غلق بالشمع الاحمر
غلق بالشمع الاحمر

 

 

غلق بلاى ستيشن
غلق بلاى ستيشن

 


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