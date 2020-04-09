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صور.. حملة مكبرة لتطهير قرى المحلة الكبرى للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 07:49 م
صور.. حملة مكبرة لتطهير قرى المحلة الكبرى للوقاية من فيروس كورونا جانب من اعمال التطهير
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

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شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحمايه المدنية.

وقامت بالحملة بتطهير قرى شبرا نبات وسنبارة ومنشأة طنبارة، حيث استخدمت سياراتين تتبع الطب البيطرى وسياراتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير، وجرارت الوحدة المحلية .

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابه والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة،والدكتور على عبد الظاهر والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

من ناحيه اخرى أطلق مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس حملة مكبرة لتطهير قرية البنوان مركز المحلة، عقب الاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا لسيدة خالطت نجلتها وزوجها العائدين من إنجلترا، وتم نقلها للعزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه بتطبيق تعليمات مجلس الوزراء بتكثيف اعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

تطهير قرى دمرو وكفر دمرو و منشأة طنبارة ضمن خطة تطهير قري مركز المحلة بالغربية (4)
تطهير قرى دمرو وكفر دمرو و منشأة طنبارة ضمن خطة تطهير قري مركز المحلة بالغربية

 

تطهير قرى دمرو وكفر دمرو و منشأة طنبارة ضمن خطة تطهير قري مركز المحلة بالغربية (5)
تطهير قرى دمرو وكفر دمرو و منشأة طنبارة ضمن خطة تطهير قري مركز المحلة بالغربية 

 

تطهير قرى دمرو وكفر دمرو و منشأة طنبارة ضمن خطة تطهير قري مركز المحلة بالغربية (6)
تطهير قرى دمرو وكفر دمرو و منشأة طنبارة ضمن خطة تطهير قري مركز المحلة بالغربية

 

تطهير قرى سنباره ومنشية طنبارة وشبرا نبات بمركز المحلة (1)
تطهير قرى سنباره ومنشية طنبارة وشبرا نبات بمركز المحلة

 

تطهير قرى سنباره ومنشية طنبارة وشبرا نبات بمركز المحلة (2)
تطهير قرى سنباره ومنشية طنبارة وشبرا نبات بمركز المحلة 

 

تطهير قرى سنباره ومنشية طنبارة وشبرا نبات بمركز المحلة (4)
تطهير قرى سنباره ومنشية طنبارة وشبرا نبات بمركز المحلة 

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