صور.. تحرير 10 محاضر متنوعة فى حملات تموينية غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، حملة مكبرة استهدفت المرور على المحال التجارية ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والمواد التموينية، وذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة الأسعار والسلع المقدمة للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تضمنت 8 محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر بيع سكر تموين فى سوبر ماركت.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة – فى بيان صحفى – أنه تم تحرير محاضر جنح أمن دولة طوارئ للمخالفين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، وشارك فى الحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع ادارات الطب البيطرى، والبيئة، والتموين، والتفتيش المالى، والمتابعة الميدانية.

وكان قد قاد عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة بالتنسيق مع إدارة التموين باسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، وذلك فى إطار تعليمات المستشار محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وبناء على الخطة التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بتشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو الاستغلال، وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 5 محاضر صلاحية وعدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية وذلك بقرية الدير، وأكد محمد سيد سليمان رئيس المركز بأن الحملة مستمرة يوميا لضبط الاسواق والاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية فى إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أى مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال.



مدينة القرنة تعلن تحرير 10 محاضر متنوعة



جانب من الحملات التموينية بمدينة القرنة