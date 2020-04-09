اليوم السابع
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صور.. إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية على أرض زراعية وأثرية

الخميس، 09 أبريل 2020 01:47 م
صور.. إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية على أرض زراعية وأثرية إزالة مقابر على أراضى مخالفة
كتب على عبد الرحمن

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تمكنت محافظة المنوفية من إزالة 20 مقبرة بمنطقة الخطاطبة بناها الأهالى على أرض زراعية بالمخالفة و70 مقبرة على منطقة آثرية بتل البندارية الأثري بمدينة تلا، وذلك ضمن  حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى.

 

ونشرت وزارة التنمية المحلية فى بيان لها اليوم جهود المحافظة منذ بداية الحملات لاسترداد أملاك الدولة، حيث أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على ضرورة فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول .

 

وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

 

وأعلن شعراوى، أن المحافظات نجحت في تنفيذ حوالي 1641 حالة ازالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة ازالة لتعديات علي الاراضي الزراعية وذلك منذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي  علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني .

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

 

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى، مشددًا على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأى مخالفة.

 

وقال مدبولى: لا تتهاونوا مع أى مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديرى الأمن على مستوى الجمهورية.

 

إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (1)
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (2)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (3)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (4)
 
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (5)
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (6)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (7)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (8)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (9)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (10)
 
إزالة 90 مقبرة بناها أهالى المنوفية (11)
 

بناء مقابر في المنوفية

المنوفية

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