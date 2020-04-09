اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة تعديات على الرقعة الزراعية بالمحلة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

الخميس، 09 أبريل 2020 06:57 م
صور.. إزالة تعديات على الرقعة الزراعية بالمحلة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية جانب من إزالة التعديات
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس  المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة المحلة، والإدارة الزراعية بالمحلة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بقرى مركز المحلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات فى المهد، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

واستهدفت الحملة عدد من المخالفين بالطريق الدائري المحلة المنصورة، وطريق قرى ميت السراج وبطينة، بمتابعه حملة الإزاله المكبرة بنطاق الطريق الدائري وطريق بطينه وطريق ميت السراج، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من المباني المخالفة على الرقعة الزراعية، وإزالة قواعد خرسانية فى المهد، وبلوكات وإزالة جزئية لمبني تحت الإنشاء.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، في بيان له، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع المخالفين نهائيا، للحفاظ على الرقعة الزراعية سواء بالتجريف أو بالبناء المخالفة.

وأضاف أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات الامنية والإدارة الزراعية، مبينا أنه تم تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم للنيابة العسكرية.

من ناحية آخرى أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن لدى المحافظة تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بشكل مباشر مع جميع حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الأحداث الأخيرة، والمحافظة تتعامل مباشرة مع أى واقعة وتم عمل تمشيط لكافة المخالفات التى حدثت ابتداء من الأسبوع الماضى.

وقال نائب محافظ الغربية، فى تصريحات له، إن هناك بعض المواطنين الذين يقومون باستغلال الفترة الراحنة وفرض حظر التجول في التعدى على الأراضى الزراعية وتبويرها والبناء المخالف عليها.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت حملات مكبرة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالمواجهة الحاسمة للتعديات، مشيرا إلى أن المحافظة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين 195 حالة تعدٍ، وتم تنفيذ 77 حملة إزالة وما زالت الإزالات مستمرة حتى الآن على المخالفين.

 

جانب من الازالات (2)
جانب من الازالات 

 

جانب من الازالات (3)
جانب من الازالات 

 

جانب من الازالات (4)
جانب من الازالات

اخبار عاجله

رئيس مدينة المحلة

التعديات على الرقعة الزراعيه

مجلس مدينة المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة