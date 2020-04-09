صور.. إزالة تعديات على الرقعة الزراعية بالمحلة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

الغربية – عادل ضرة

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة المحلة، والإدارة الزراعية بالمحلة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بقرى مركز المحلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات فى المهد، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

واستهدفت الحملة عدد من المخالفين بالطريق الدائري المحلة المنصورة، وطريق قرى ميت السراج وبطينة، بمتابعه حملة الإزاله المكبرة بنطاق الطريق الدائري وطريق بطينه وطريق ميت السراج، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من المباني المخالفة على الرقعة الزراعية، وإزالة قواعد خرسانية فى المهد، وبلوكات وإزالة جزئية لمبني تحت الإنشاء.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، في بيان له، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع المخالفين نهائيا، للحفاظ على الرقعة الزراعية سواء بالتجريف أو بالبناء المخالفة.

وأضاف أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات الامنية والإدارة الزراعية، مبينا أنه تم تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم للنيابة العسكرية.

من ناحية آخرى أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن لدى المحافظة تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بشكل مباشر مع جميع حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الأحداث الأخيرة، والمحافظة تتعامل مباشرة مع أى واقعة وتم عمل تمشيط لكافة المخالفات التى حدثت ابتداء من الأسبوع الماضى.

وقال نائب محافظ الغربية، فى تصريحات له، إن هناك بعض المواطنين الذين يقومون باستغلال الفترة الراحنة وفرض حظر التجول في التعدى على الأراضى الزراعية وتبويرها والبناء المخالف عليها.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت حملات مكبرة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالمواجهة الحاسمة للتعديات، مشيرا إلى أن المحافظة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين 195 حالة تعدٍ، وتم تنفيذ 77 حملة إزالة وما زالت الإزالات مستمرة حتى الآن على المخالفين.



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