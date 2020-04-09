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صرف ألبان لـ14 ألف طفل وأدوية أمراض مزمنة لـ17 ألف مريض تكفى 3 أشهر بالشرقية

الخميس، 09 أبريل 2020 07:16 م
صرف ألبان لـ14 ألف طفل وأدوية أمراض مزمنة لـ17 ألف مريض تكفى 3 أشهر بالشرقية جانب من صرف الالبان بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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صرفت مديرية الصحة بالشرقية، حصة الألبان لعدد 14 الف 944 طفل بالمحافظة خلال أسبوعين، وبكميات تكفى لـ3 أشهر، حيث قامت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة، بتوفير الكميات اللازمة من ألبان الأطفال، وتسليمها من خلال 83 منفذ، وتم التسليم على مرحلتان الأولى لعدد 7383 طفل بنسبة تحقيق المستهدف بلغت 75%، والمرحلة الثانية لعدد 7561 طفل بنسبة تحقيق المستهدف بلغت 89.5% .

فى سياق متصل، عقد وكيل وزارة الصحة، اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور وكيل المديرية، ومديرى العموم، تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل اليومية، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال الفترة الراهنة، ومناقشة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ذلك بشكل يومي، وصرف الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة، وأيضاً الألبان بكميات تكفى لمدة 3 أشهر، وتوصيلها للمنازل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة للحد من التكدس والتجمعات، لمنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما صرفت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة بالشرقية علاج الأمراض المزمنة بالقرارات الوزارية لعدد 17 الف 630 مريض خلال شهر مارس، بكميات تكفى 3 أشهر، حيث تم توفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضى الذين يعانوا من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة، وتم تحديد وسيلة الإتصال بهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الإستخدام، وتم توزعها على المرضى بمحل إقامتهم، بمشاركة صيادلة الإدارات، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية ومشاركة المجتمع المدني، وفقاً لجدول زمنى .

 

 


الشرقية

البان اطفال

كورونا

اخبار الشرقية

ادوية امراض مزمنة

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