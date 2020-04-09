شباب يتطوعون لتنظيم صفوف أصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد بالمحلة.. صور

الغربية – مصطفى عادل

تطوع مجموعة من شباب مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتنظيم صفوف أصحاب المعاشات والمترددين على مكاتب البريد لصرف المعاشات، وإنهاء بعد المعاملات البريدية، للحد من الزحام والتكدس، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الشباب بتقسيم نفسهم على مجموعات وتوزيع أنفسهم على مكتب بريد المحلة الرئيسي، ومكتب بريد مدينة العمال ومكتب بريد منشية البكري، وقام الشباب بإحضار كراسي ووضعها على مسافات متباعدة أمام المكاتب، ورسم مربعات على الأرض لوضع الكراسي بها، منعا للزحام والتكدس، والتنسيق مع العاملين بالمكاتب لدخول أصحاب الدور فقط، لانهاء المعاملات.

كما قام الشباب بتوزيع المناديل على المواطنين ورش الكحول على أيديهم أثناء دخول المكاتب وعقب الخروج منها للوقاية الشخصية.

وضرب أصحاب المعاشات والمترددين على المصالح الحكومية بقرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مثالا يحتذى به، بعد أن التزموا بالتعليمات التى تنص بعدم التكدس والزحام أمام المصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص المواطنون المترددين على المصالح الحكومية بالقرية ومنها مكتب البريد والتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات على الوقوف فى مسافات متابعدة عن بعضهم البعض، ومنع التكدس داخل هذه المصالح، والانتظار لحين دخولهم لانهاء مصالحهم.



استراحة المواطنين فى الساحة أمام مكتب البريد



الشباب المتطوع لتنظيم صفوف المواطنين أمام مكاتب البريد



توفير كراسي أمام مكاتب البريد



جلوس المواطنين فى صفوف أمام مكاتب البريد



شباب ينظمون الصفوف



كراسي انتظار أمام مكتب البريد