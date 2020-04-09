وأضافت وزارة الصحة الروسية أن استخدام منظفات الهواء، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مصادر أشعة ما فوق البنفسجية القادرة على القضاء على الجراثيم المسببة للأمراض، ليست فعالة في الحد من خطر انتشار كوفيد-19، بسبب عدم كفاية الإنتاجية، داعية إلى اختيار التهوية المنتظمة أو التهوية الميكانيكية الفعالة.