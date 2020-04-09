موسكو (أ ش أ)

حذرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، من استخدام مكيفات الهواء الإسبليت (المكونة من وحدة داخلية ووحدة خارجية) فى المناطق المعرضة بشدة لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، حيث تزيد المكيفات من فرص إصابة الأشخاص بالعدوى، وجاءت في توصيات وزارة الصحة بشأن طرق الوقاية والتشخيص والعلاج لفيروس كورونا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه "يجب استبعاد استخدام مكيفات الغرف الإسبليت في المناطق المعرضة بشدة لمخاطر انتشار فيروس كورونا، لأنها في الواقع تزيد من خطر الإصابة بالفيروس بسبب مساهمتها في تركيز الهواء الجوي المعدي في ظل غياب التهوية الطبيعية".

وأضافت وزارة الصحة الروسية أن استخدام منظفات الهواء، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مصادر أشعة ما فوق البنفسجية القادرة على القضاء على الجراثيم المسببة للأمراض، ليست فعالة في الحد من خطر انتشار كوفيد-19، بسبب عدم كفاية الإنتاجية، داعية إلى اختيار التهوية المنتظمة أو التهوية الميكانيكية الفعالة.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن اختبارات فيروس كورونا المستجد التى أجريت حتى الآن فى البلاد تجاوزت المليون، وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، فى انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

وحسب بيانات أمس الأربعاء، فإن حصيلة المصابين بكورونا في روسيا بلغت 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63 حالة.

وكان البروفيسور أناتولي ألتشتاين، أستاذ الطب في روسيا، قال إنه يمكن التغلب على وباء فيروس كورونا فى وقت أبكر من المواعيد النهائية التى أعلنتها السلطة الصحية المختصة.



وأضاف "ألتشتاين"، خلال لقائه على على المحطة التلفزيونية NSN: "يمكن أن تستمر الذروة لفترة طويلة جدا، اعتمادا على ما يعتبر ذروة. فإذا كنت تحسبها حتى اللحظة التي يبدأ فيها عدد المصابين في الانخفاض، فقد يستغرق الأمر شهرا" .



وأشار إلى أن الوصول إلى قمة الذروة يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين، وبعد ذلك سيكون هناك انخفاض.