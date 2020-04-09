اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رابطة المستلزمات الطبية تتبرع بمستلزمات وقائية لمستشفى قصر العينى

الخميس، 09 أبريل 2020 04:15 م
رابطة المستلزمات الطبية تتبرع بمستلزمات وقائية لمستشفى قصر العينى مبادرة تبرعات المستلزمات الطبية بالقصر العينى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبرعت رابطة تجار المستلزمات الطبية بمنطقة القصر العينى، بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية لمستشفى القصر العينى، بالتعاون مع شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع حى السيدة وزينب، تحت شعار "كلنا واحد".
 
 
وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أن التبرعات المقدمة للقصر العينى، شملت "أقنعة واقية، وكمامات وكحول ومواد مطهرة وأدوات يستخدمها الأطباء وقفازات وأجهزة للتنفس، ومعدات وأدوات أخرى، بلغت قيمتها مليون جنيه تقريبا.
 
 
وأضاف رئيس حى السيدة زينب لـ"اليوم السابع"، أن التبرعات جاءت لتؤكد وقوف الشعب المصرى بجانب الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم التطوعية التي ينفذها شباب حى السيدة زينب لتجوب عدد من المستشفيات والمبان الحكومية والشوارع، لمكافحة انتشار الفيروس.
 
 
وفى سياق آخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
 
 
مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى (2)
مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى 

مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى (3)
مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى 

مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى (4)
مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى 

مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى (5)
مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى 

مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى (1)
مبادرة رابطة تجار المستلزمات الطبية بالقصر العينى 

 


المستلزمات الطبية

القصر العيني

السيدة زينب

محافظ القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس قسم الطب الشرعى بقصر العينى: الصحة العالمية شددت على عدم إفشاء بيانات مرضى كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:56 م

"رجب" الشهم منقذ الأطفال في بولاق الدكرور.. أنقذ طفلتين من حريق وواجه الموت.. أصيب بحروق من الدرجة الثانية ويتلقى العلاج بقصر العينى.. شاهد عيان: كسر الباب برجله ورأيناه حزينا لعجزه عن إنقاذ الطفلة الثالثة

السبت، 28 مارس 2020 11:30 م

أستاذ أمراض الصدر بقصر العينى: أقصى مدة لاستخدام الكمامة 12 ساعة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:56 م

جامعة القاهرة تطلق حملة تبرعات لتجهيز مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى غدًا الاثنين

الأحد، 08 مارس 2020 11:35 م

الصحف المصرية.. الصحة تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" بقصر العيني.. مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية سد النهضة.. التخطيط: انخفاض البطالة إلى 8%.. أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبى بنزوح 18 ألف لاجئ

الأحد، 01 مارس 2020 01:32 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة