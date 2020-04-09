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رائدة ريفية توعى المواطنين بمخاطر كورونا باستخدام ميكروفون وسيارة.. فيديو

الخميس، 09 أبريل 2020 12:44 م
رائدة ريفية توعى المواطنين بمخاطر كورونا باستخدام ميكروفون وسيارة.. فيديو الرائدة الريفية
سوهاج محمود مقبول

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نفذت رائدة ريفية بقرية الدويرات، دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مبادرة جديدة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، حيث قامت الرائدة الريفية باستقلال سيارة ربع نقل ملك زوجها، ووضعت عليها مكبر صوت، وجابت كافة أنحاء قرية الدويرات دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

وقامت الرائدة الريفية كريمة خليفة، بترديد عبارات بهدف حث المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم التواجد بالتجمعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية، وفى حالة الإصابة بأى نزلات برد يتم الالتزام بالمنزل، وفى حالة ارتفاع درجات الحرارة يتم فورا التوجه إلى المختصين أو التواصل على الخط الساخن فورا، وشملت عملية التوعية كيفية غسل الأيدى بالصابون بشكل مستمر بالإضافة إلى كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتى أصدرتها وزارة الصحة فى هذا الشأن.

 

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، نفذت بإشراف محمد عبد الحميد إمبابى أعمال رش وتطهير بقرية روافع القصير والصلعا، وتم تطهير شوارع الكوامل وأولاد غريب والهجارسة بالمطهرات، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد إمبابى، بمتابعة أعمال الصيانة بمدرسة نجع العمرات بعرابة أبو دهب التابعة لمركز ومدينة سوهاج باعتمادات 600 ألف جنيه. ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المنشاة، حملة تطهير وتعقيم بنطاق المركز وقراه، حيث استهدفت الحملة تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية بأولاد سلامة، ومكتب التأمينات والشئون الاجتماعية والتموين والمطافى ومكتب بريد شواوله.

 


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