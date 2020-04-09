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رئيس جامعة بنها: 3 مدن جامعية بطوخ وبنها وشبرا مستعدة لأى تكليفات لكورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 03:21 م
رئيس جامعة بنها: 3 مدن جامعية بطوخ وبنها وشبرا مستعدة لأى تكليفات لكورونا الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم إخطار وزارة التعليم العالي بكل التفاصيل والإمكانيات الخاصة بالمدن الجامعية في شبرا وبنها وطوخ، وذلك في إطار خطة الوزارة، بناء على تعليمات القيادة السياسية بتأهيل وتجهيز المدن لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج إليها.

 

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، إن الجامعة على استعداد لأى تكليفات، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ الجامعة حتى هذه اللحظة بأى تكليف خاص بالمدن.
 
 
وأضاف بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتجهيز وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج لهم، والاطمئان على اتباع كافة وسائل الوقاية للأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
 
 
وتأتى زيارة الوزير أيضا لمتابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج اليها ضمن خطة الطوارئ التى أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، موجهاً بسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك. 
 
 
كما وجه الوزير بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بجميع المدن والمستشفيات الجامعية بكافة الجامعات المصرية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه الفرق الصحيه والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير كافة أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

 


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