حميات الأقصر تخصص مبنى منفصلا بعيادات مجهزة للكشف عن حالات الاشتباه بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير حصلت عليه مستشفيات الأقصر الكبرى لحماية الأطباء وفرق التمريض من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث انهالت خطوات الدعم للمستشفيات بأيدى رجال مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، حيث تم توفير كل المتطلبات اللازم لدعم مستشفى الحميات حائط الصد الأول فى اكتشاف الحالات المصابة بكورونا وتوفير التحليلات اللازمة للتأكد من سلبيتها أو إيجابيتها من أبناء المحافظة.

وفى هذا الصدد أعلنت الدكتورة كريستين جرجس، المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، تقوم بتقديم دعم غير مسبوق لمستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، مضيفةً أن مستشى الحميات بالأقصر يعمل على مدار 24 ساعة يومياً بكامل طاقته، سواء من العاملين بها أوالفرق الطبية المخصصة لحصر حالات وباء كورونا المستجد، قبل إرسال الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل بإسنا.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية لمديرية الصحة، أن مستشفى الحميات مقسم من الداخل إلى ما يلى: (تم تخصيص مبنى خاص منفصل بعيادة مجهزة للكشف على حالات الاشتباه، إذ يقوم فريق طبى بقيادة مدير المستشفى وأخصائى حميات وأمراض صدرية وتمريض وفنى معمل بقياس درجات الحرارة والعلامات الحيوية وعمل أشعة صدرية، وصورة دم كامل بجانب سحب المسحة والعينات المطلوبة، وتكون الحالة مرتدية وسائل الحماية والوقاية الشخصية اللازمة منذ دخول المستشفى - تم تخصيص مبنى المستشفى بالكامل للعمل كغرف عزل مؤقتة إلى حين ظهور نتائج التحاليل ويتم تعامل التمريض مع الحالات طبقاً لتعليمات مكافحة العدوى حيث يتم تطهير الغرف بالكامل كل ساعة وتطهير المستشفى كلها مرة كل ساعتين - دعمت وزارة الصحة، مستشفى الحميات بجهاز تحليل pcr خاص بدل من ارسال العينات للمعامل المركزية حيث تم مسح ما يقرب من 1000 عينه وهو أعلى معدل فحص على مستوى المحافظات حتى الآن).

وأكدت الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، أنه يحمل المستشفى على عاتقه مساعدة بقية المحافظات الأخرى والمجاورة فى عينات الفحص نظراً لنقص الإمكانيات لديهم، كما تستغرق فترة سحب العينات وتحليلها داخل الجهاز مايقرب من 9 ساعات فى الدورة الواحدة، وبجانب عمل المستشفى الأساسى باستمرار، توجد خدمة عيادات الحميات والصدرية وفيروس B وتم صرف أدوية حالات فيروس B وأمراض الصدرية المزمنة بما يكفى لمدة ثلاث شهور وذلك لتجنب تردد الحالات بكثرة وتقليل فرص العدوى، ويتم إرسال الحالات الإيجابية بعربات إسعاف مخصصة ومجهزة إلى مستشفى العزل باسنا، وتبدأ مرحلة رصد وتقصى الحالات المخالطة للحالات الإيجابية للفحص أيضاً والتوجيه بالعزل المنزلى والمتابعة الدورية لهم والنصائح الواجب اتباعها على مدار اليوم فى حال ظهور أى أعراض، كما صرح الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى الحميات بالأقصر، أنه جار تجهيز غرفة عناية مركزة بطاقة 5 أسرة لخدمة أهالى المحافظة والحالات الأخرى، وذلك حسب بيان للمديرية.

وفى نفس السياق تقدمت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لجميع المتطوعين في مكافحه فيروس كورونا وتشكر شبابها وشاباتها الذين قاموا بالجهود الذاتية في محاولة طيبة منهم لدعم البلد ونشر الوعي، حيث تقدم مجموعه من الشباب منذ بدء الأزمة إلي مديرية الشئون الصحية بالأقصر وأبدوا رغبتهم الشديدة في تقديم يد العون، بدون أي مقابل وعلي حسابهم الشخصي.

وأضافت المديرية، أنه تم بالفعل تدريب مجموعة منهم بالتعاون بين إدارة الوقائي ومكافحة العدوي بالمديرية، وإدارة الإعلام وذلك بتوجيهات وكيل وزارة الصحه بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، حيث تم تدريبهم علي طرق إنتقال الفيروس وسائل مكافحة العدوي والتطهير المنزلي والأماكن العامة والإرشادات الواجب إتباعها للوقاية من الفيروس، وعلي أثرها قام الفريق المتدرب بتدريب باقي المجموعه والمكونه من ما يقرب من 90 شاب وفتاه، حيث قاموا بتحضير محلول الكلور المطهر وحياكه أكثر من ألف كمامه صناعه يدوي للعمل أثناء التطهير وتوجهوا علي أثرها للأماكن العامة والأكثر إزدحاماً، مثل البريد وماكينات الصرف والأسواق والمواقف للتطهير بعد مواعيد العمل وكذلك التوعية أثناء فترة الإزدحام بطرق الوقاية ومكافحة العدوى للعاملين والعامة.