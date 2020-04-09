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حماة وطن بالبحيرة يقيم بوابات تعقيم بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 04:38 م
حماة وطن بالبحيرة يقيم بوابات تعقيم بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا.. صور بوابات تعقيم بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا
البحيرة - ناصر جودة

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دشن حزب حماة وطن بالبحيرة، أول مبادرة طبية بالتزامن مع صرف المعاشات بالمراكز المختلفة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقام شباب الحزب بإرشاد المواطنين بأماكنهم بمقرات المعاشات، ووضع مسافات بين المترددين منعا للتزاحم والتكدس بين الأهالى وكذلك تجهيز مقاعد لانتظار المواطنين.

 

أشرف على المبادرة محمود أشرف أبو النصر أمين مساعد حزب حماة وطن والدكتور فضل سلطح أمين الحزب بالبحيرة والقيادات الحزبية محمد الحوفى والدكتورة صفاء براغيث ومحمد بسيونى.
 
 
من جانبه، أكد محمود أشرف أبو النصر، أمين مساعد حزب حماة وطن، تكثيف الجهود للمساهمة الفعالة فى خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه تم تنظيم حملات طبية موسعة داخل مقرات صرف المعاشات بالمراكز المختلفة تحت إشراف طبى متميز لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأمراض والأوبئة.
 
 
وأوضح أمين مساعد حزب حماة وطن، أن الحملات الطبية تتضمن تجهيز طواقم صحية ومعامل متنقلة لإجراء التحاليل اللازمة للأمراض المزمنة وتوزيع "الكمامات" على المواطنين.
 
 
وأشارأبو النصر، إلى إقامة بوابات تعقيم لأول مرة فى المحافظة لتطهير المترددين على مقرات صرف المعاشات خاصة كبار السن لمنع انتشار الأوبئة ودعمها بالمستلزمات الطبية اللازمة، لافتا إلى أنه سيتم تجهيز عدة بوابات للتعقيم لوضعها فى الأماكن الحيوية مثل ديوان عام محافظة البحيرة ومقر مديرية الأمن.
 
 
يذكر أن حزب حماة وطن أطلق اليوم مبادرة جديدة لتجهيز عدة مقرات لصرف المعاشات منها استاد دمنهور الرياضى ومركز شباب الحرية ومدرسة معاذ بن جبل بالاضافة الى تجهيز مقرات مماثلة بمراكز المحافظة.
 
بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (1)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (2)
 
بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (3)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (6)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (8)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (9)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (11)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (12)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (14)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (15)
 

 

بوابات تعقيم لأول مرة بمقرات المعاشات لمواجهة كورونا (16)
 

 


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