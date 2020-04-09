يُذكر أن عدد الوفيات من الفيروس في موسكو بلغ 38 وفاة من أصل 63 وفاة في عموم روسيا، وتستحوذ العاصمة الروسية على حوالي 67% من الإصابات بكورونا، وبلغت حتى يوم أمس الأربعاء 5841 من أصل 8672 إصابة في عموم روسيا.