موسكو (أ ش أ)

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع وأدى إلى انفجار أسطوانة غاز فى مركز تجارى وسط موسكو ولا إصابات، وبحسب مصادر صحفية روسية، فإن الانفجار حصل فى مركز تجارى يقع فى وسط موسكو بالقرب من السفارة السلوفاكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك" الروسية.

وبهذا الصدد قال متحدث باسم الطوارئ الروسية إن "الانفجار حصل في الطابق التاسع بغرفة كان داخلها أسطوانة غاز".

وأضاف المتحدث قائلا: "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي أسطوانة الغاز".

وتابع قائلا: " لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت بالقرب من الغرفة".

وكانت نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، أعلنت عن حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العاصمة الروسية بلغت 43 حالة، وقالت راكوفا - في تصريح صحفي، اليوم/الخميس/ - : "لقد سجلنا 43 حالة شفاء جديدة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء في موسكو إلى 313".

يُذكر أن عدد الوفيات من الفيروس في موسكو بلغ 38 وفاة من أصل 63 وفاة في عموم روسيا، وتستحوذ العاصمة الروسية على حوالي 67% من الإصابات بكورونا، وبلغت حتى يوم أمس الأربعاء 5841 من أصل 8672 إصابة في عموم روسيا.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أعلنت أن اختبارات فيروس كورونا المستجد التى أجريت حتى الآن فى البلاد تجاوزت المليون، وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، فى انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

وحسب بيانات أمس الأربعاء، فإن حصيلة المصابين بكورونا في روسيا بلغت 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63 حالة.