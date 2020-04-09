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الخميس، 09 أبريل 2020 03:08 م
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حريق يؤدى إلى انفجار أسطوانة غاز فى مركز تجارى وسط موسكو ولا إصابات

الخميس، 09 أبريل 2020 03:01 م
حريق يؤدى إلى انفجار أسطوانة غاز فى مركز تجارى وسط موسكو ولا إصابات حريق- صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن حريقا اندلع وأدى إلى انفجار أسطوانة غاز في مركز تجاري وسط موسكو ولا إصابات.

 

وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم الطوارئ الروسية، إن "الانفجار حصل على الطابق التاسع في غرفة كانت بداخلها قارورة غاز". وأضاف المتحدث : "حصل ماس كهربائي بسيط أدى إلى اندلاع حريق صغير في الغرفة التي تحتوي قارورة الغاز".
 
 
وتابع قائلا: "لقد تمت السيطرة على الحريق بعد الانفجار حيث اقتصرت الخسائر على الماديات وجرحت امرأة كانت باقرب من الغرفة"، وذلك وفق "سبوتينك". 
 
 
وعلى جانب أخر أعلنت روسيا، الخميس، تسجيل زيادة يومية قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1459 حالة مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10131 إصابة، واتخذت روسيا العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا. 
 

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