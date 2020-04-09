جامعة بنها تؤكد على تنفيذ المنشآت الجديدة طبقا للمواصفات والجداول الزمنية

القليوبية - نيفين طه

عقدت جامعة بنها ، اجتماعا موسعا مع مديرى ومسئولى الإدارة الهندسية ومشرفى المشروعات والإنشاءات الجديدة بالجامعة لبحث ومناقشة اخر تطورات العمل.

وقال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة ، أن الاجتماع جاء فى إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، بعمل لقاء مع مسئولى الإدارة الهندسية لمناقشة خطة العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارى انشاؤها بقطاعات الجامعة المختلفة.

وأشار إلى أنه تم التاكيد خلال الاجتماع ، على إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخدتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات خلال العمل.

واضاف المستشار الهندسى ، أنه تم التنبية على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة وسرعة صرف المستخلصات للمقاولين.

وفى سياق آخر تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها ، بالتعاون مع شركة Praxilabs ورشة عمل Online عن المعامل الافتراضية ثلاثية الابعاد ، يوم الاربعاء الموافق 15 أبريل الجارى الساعة الرابعة عصرا ، بأستخدام تطبيق Zoom، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وقال الجيزاوى، فى بيان له اليوم ، أن من أهداف الورشة تنمية مهارات وقدرات شباب الباحثيين بالجامعة لأجراء التجارب المعملية بشكل أفتراضى دون التعرض للمخاطر المختلفة ، مع توفير قدر كبير من التكاليف الدورية اللازمة لشراء المواد الكيماوية ومستلزمات المعامل وأيضا أثراء المعرفة وتسهيل الفهم من خلال التجارب الأفتراضية ثلاثية الابعاد ، مشيرا أن الورشة تتضمن أيضا تجربة تحليل أفتراضية PCR كوسيلة للكشف عن عدوى كورونا المستجد الذى يعتبر التحليل الأساسى المستخدم للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا .

ومن جانبة أشار الدكتور محمد بسيونى المدير التنفيذى لوحدة المعامل والاجهزة العلمية بالجامعة ، أن محاور الورشة تشمل التعرف على مفهوم المعامل الافتراضية ثلاثية الابعاد ومميزات أستخدام هذة المعامل وايضا مكوناتها وتشمل المكونات المادية مثل الاجهزة والمعدات المعملية واجهزة الحاسب الالى وشبكة الاتصالات اما المكونات البرمجية مثل البرامج المحاكاة وبرامج الادارة وبرامج عرض وتشغيل البرامج التعليمية .