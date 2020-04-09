اليوم السابع
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تنفيذ أول مجمع حكومى مميكن بالوادى الجديد بتكلفة 400 مليون جنيه

الخميس، 09 أبريل 2020 12:37 ص
تنفيذ أول مجمع حكومى مميكن بالوادى الجديد بتكلفة 400 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد عن انتهاء الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 400 مليون جنيه وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تم الانتهاء من تخصيص مساحات من الأراضي في مدخل مدينة الخارجة تمهيدا للبدء فى التنفيذ كما تم التعاقد مع كلية الهندسة جامعة حلوان لتتولى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ فى تصريح خاص إنه كان من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى ولكن نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة بسبب انتشار وتفشى فيروس كورونا تم إرجاء الزيارة لحين عودة الحياة لطبيعتها فى مصر.

وأضاف الزملوط أنه جرى تشكيل لجنة لحصر كل الأصول غير المستغلة لدى المصالح الحكومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحبها وإعادة تخصيصها لمشروعات خدمية للمواطنين تساهم في خفض أسعار الأراضي والتي يترتب عليها انخفاض أسعار الوحدات السكنية لتكون في متناول المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج وكذلك انخفاض سعر المحلات التجارية للمساهمة في زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب بكل مناطق الوادى الجديد.

 

 


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