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تعليم المنيا: أنشأنا منصات لشرح مراجعات الثانوية العامة بـ9 إدارات تعليمية

الخميس، 09 أبريل 2020 02:00 ص
تعليم المنيا: أنشأنا منصات لشرح مراجعات الثانوية العامة بـ9 إدارات تعليمية محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية أنشأت منصات زووم مباشر على مستوى 9 إدارات تعليمية، لشرح منهج الصف الثالث الثانوى وعمل المراجعات النهائية للشهادة الثانوية.

وأضاف عزب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المنصات تشمل الإدارات التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتي يتم فيها مراجعة المنهج للصف الثالث الثانوى، ولفت إلى أن منصة زووم تقوم ببث محاضرتين يومين للطلاب وقد تم اختيار مجموعة متميزة من المعلمين لشرح ومراجعة منهج الصف الثالث الثانوى.

وأضاف عزب أن المديرية أيضًا وافقت على تدشين حملة إلكترونية بعنوان اعرف بلدك، وتهدف إلى أنها أحد أنواع الأنشطة الطلابية، للإعلام التربوى والاتحادات الطلابية وتهدف إلى تعريف الطلاب بالأماكن الموجودة بالمحافظة، سواء كانت أماكن سياحية أو غيرها، لتنمية الطلاب وتعريفهم ببلدهم.

وأضاف عزب أن من بين الأنشطة أيضًا للإعلام التربوى والذى يقوم به منذ اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوى، عمل معايشات مع الطلاب ومتابعتهم ومتابعة السيستم، ورصد المشكلات والعمل على إيجاد حلول لها وأكد عزب أننا لم نتلقَ أى شكوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضاف أن المديرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بها، وقمنا باستخدام كاشف الحرارة للكشف على العاملين داخل المديرية أو الزائرين من خارجها، بالإضافة إلى أعمال الرش والتعقيم المستمر.


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الثانوية العامة

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