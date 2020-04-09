تعليم الشرقية: انتظام امتحانات أولى الثانوى ودعم فنى للمتعثرين فى دخول للشبكة

الشرقية – إيمان مهنى

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الإمتحان التجريبى للصف الأول الثانوى باستخدام التابلت بلغ 42 ألفا و403 طالبا، موزعين على 20 إدارة تعليمية بواقع 201 مدرسة حكومية و 19 مدرسة خاصة وبإجمالى 220 مدرسة.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان ماده اللغة العربية بدءً من الساعة الثانية ظهرا ًوحتى الساعة الرابعة عصراً، بلغ 41 ألفا و303 طالب وطالبة، أتموا الاختبار بنجاح.

وأشار إلى أنه لم يتمكن عدد 1100 طالب وطالبة، من أداء الاختبار أو انهائه بطريقة صحيحة لعدم تمكنهم من فتح منصه الاختبار أو معرفة أكوادهم الشخصية أو كود مادة الاختبار، لافتا إلى أنه تم تقديم الدعم الفنى لمن تواصل من الطلاب وأولياء الأمور على رقم الدعم الفنى المعلن من قبل الوزارة والمتمثل فى مندوب الإحصاء والمعلومات بالمديرية وإدارة التطوير التكنولوجي، موضحا أن نسبة الدخول فى اليوم الأول فى مادة اللغة العربية 97.4%.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لإداء امتحان ماده اللغة الانجليزية، بدءً من الساعة الثانية ظهرا ًوحتى الساعة الرابعة عصراً بلغ 42 ألفا و150 طالب وطالب ، أتموا الاختبار بنجاح ولم يتمكن عدد 253 طالب وطالبة من أداء الاختبار أو إنهائه بطريقه صحيحة لتبلغ نسبة الدخول فى اليوم الثانى فى ماده اللغه الإنجليزية 99.4%.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فى مقار المدارس الثانوى بالإدارات التعليمية وبالمديرية لتقديم الدعم الفنى على مدار فترة الاختبارات طبقا للجدول المحدد، كما تم عمل جروبات على وسائل التواصل الاجتماعى لشرح كيفيه إداء الاختبارات عن طريق فيديوهات توضيحيه للطالب لإداء الامتحان بسهوله ويسر.