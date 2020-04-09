اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعافى 43 مصابا جديدا من فيروس كورونا فى موسكو

الخميس، 09 أبريل 2020 10:03 ص
تعافى 43 مصابا جديدا من فيروس كورونا فى موسكو فريق طبى لمكافحة كورونا
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نائبة عمدة موسكو للشؤون الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، عن حالات الشفاء الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العاصمة الروسية بلغت 43 حالة، وقالت راكوفا - في تصريح صحفي، اليوم/الخميس/ - : "لقد سجلنا 43 حالة شفاء جديدة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء في موسكو إلى 313".

يُذكر أن عدد الوفيات من الفيروس في موسكو بلغ 38 وفاة من أصل 63 وفاة في عموم روسيا، وتستحوذ العاصمة الروسية على حوالي 67% من الإصابات بكورونا، وبلغت حتى يوم أمس الأربعاء 5841 من أصل 8672 إصابة في عموم روسيا.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أعلنت أن اختبارات فيروس كورونا المستجد التى أجريت حتى الآن فى البلاد تجاوزت المليون، وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، فى انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

وحسب بيانات أمس الأربعاء، فإن حصيلة المصابين بكورونا في روسيا بلغت 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63 حالة.

وكان البروفيسور أناتولي ألتشتاين، أستاذ الطب في روسيا، قال إنه يمكن التغلب على وباء فيروس كورونا فى وقت أبكر من المواعيد النهائية التى أعلنتها السلطة الصحية المختصة.


وأضاف "ألتشتاين"، خلال لقائه على على المحطة التلفزيونية NSN: "يمكن أن تستمر الذروة لفترة طويلة جدا، اعتمادا على ما يعتبر ذروة. فإذا كنت تحسبها حتى اللحظة التي يبدأ فيها عدد المصابين في الانخفاض، فقد يستغرق الأمر شهرا" .

وأشار إلى أن الوصول إلى قمة الذروة يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين، وبعد ذلك سيكون هناك انخفاض.

وختم ألتشتاين قائلا: "أعتقد أن هذا الوباء سيتوقف بحلول نهاية أبريل أو في أوائل مايو".


روسيا

موسكو

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

طلاب النقل يبدأون إعداد البحث بعد إعلان قائمة المشروعات حتى 14 مايو المقبل

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية التجريبى

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية التجريبى

انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة