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تزويد منافذ شركة الصالحية بمدن الشرقية بالمنتجات الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة

الخميس، 09 أبريل 2020 03:11 م
تزويد منافذ شركة الصالحية بمدن الشرقية بالمنتجات الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت محافظة الشرقية، تزويد شركة الصالحية للاستثمار والتنمية منافذها القائمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعيه والحيوانية والداجنة لتطرح أمام المواطنين وبأسعار تنافسية عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة علي كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

 

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تابع من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين، مؤكدا ًضرورة التنسيق مع مديريات" الصحة - التموين - والطب البيطرى" لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ولضبط الأسعار وعدم السماح باستغلال المواطنين.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.
 

وأكد المحافظ ضرورة متابعة تشغيل المنافذ المتواجدة بكل مركز ومدينة بكامل طاقتها وتزويدها بكميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والخضار والفاكهة لسد احتياجات المواطنين وطرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة للاستفادة منها في عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق بنسبه 20% لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة علي مواجهة الفيروس.

 

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات التفتيشية علي المخابز ومستودعات الغاز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ًضرورة المرور اليومي علي المخابز لمتابعة وزن رغيف الخبز وجودته والتأكد من مراعاته لكافة الإشتراطات الصحيه وكذلك متابعه أسعار أسطوانات الغاز وإلزام أصحاب المستودعات والموزعين بالسعر المحدد لها وعدم السماح باستغلال المواطنين.

 


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