تزويد منافذ شركة الصالحية بمدن الشرقية بالمنتجات الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة

أعلنت محافظة الشرقية، تزويد شركة الصالحية للاستثمار والتنمية منافذها القائمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعيه والحيوانية والداجنة لتطرح أمام المواطنين وبأسعار تنافسية عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة علي كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأكد المحافظ ضرورة متابعة تشغيل المنافذ المتواجدة بكل مركز ومدينة بكامل طاقتها وتزويدها بكميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والخضار والفاكهة لسد احتياجات المواطنين وطرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة للاستفادة منها في عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق بنسبه 20% لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة علي مواجهة الفيروس.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات التفتيشية علي المخابز ومستودعات الغاز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ًضرورة المرور اليومي علي المخابز لمتابعة وزن رغيف الخبز وجودته والتأكد من مراعاته لكافة الإشتراطات الصحيه وكذلك متابعه أسعار أسطوانات الغاز وإلزام أصحاب المستودعات والموزعين بالسعر المحدد لها وعدم السماح باستغلال المواطنين.
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