اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 07:36 م
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تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 908 وتسجيل 4056 حالة إصابة جديدة

الخميس، 09 أبريل 2020 06:28 م
تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 908 وتسجيل 4056 حالة إصابة جديدة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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 قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد زادت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة بينما توفيت 96 حالة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات.

وأضاف قوجة على تويتر، أن العدد الإجمالي لحالات التعافي وصل إلى 2142 حالة بعد شفاء 296 في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن عدد الفحوص التي أجريت في هذا الوقت بلغ 28578 وهو أعلى رقم في بلاده حتى الآن.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا يبلغ الآن 42282.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، الأربعاء.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعد كبير فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.

 


تركيا

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

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