ترامب يعلن ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى بسبب تفشى "كورونا"

واشنطن أ.ش.أ

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أنه سيكون التمويل الفيدرالى متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك فى إطار التدابير الحمائية الطارئة بما فى ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلى الأمريكى راسل ويبستر كمنسق فيدرالى لعمليات التعافى للمناطق المتضررة فى فيرمونت..