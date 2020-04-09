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ترامب: أجرينا اختبارات لاكتشاف كورونا أكثر من أي دولة

الخميس، 09 أبريل 2020 12:39 ص
ترامب: أجرينا اختبارات لاكتشاف كورونا أكثر من أي دولة
كتبت: نهال طارق

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أشاد ترامب بالتجارب في الولايات المتحدة لاكتشاف المصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مريكا تجري احتبارات أكثر من أي دولة أخري.

وأجرت الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 329 مليون نسمة  ما لا يقل عن 1،951،044 اختبارًا وفقًا لمشروع تتبع Covid الأطلسي - لذلك قامت الولايات المتحدة باختبار حوالي 1 من كل 168 شخصًا.

وشهدت الفترة الأخيرة ترويج كبير من ترامب للعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين ، بالاشتراك مع ‏مضاد حيوي أزيثروميسين ، باعتباره ضمن أسلحة المعركة مع الفيروس.

سجلت لولايات المتحدة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث يوجد 400,549 مصاب بفيروس كورونا، وتخطى عدد الوفيات بالفيروس فى الولايات المتحدة 12 ألف حالة، وتم شفاء أكثر من 21 ألف حالة، وتواصل الولايات المتحدة جهودها للسيطرة على انتشار الفيروس من ناحية، والتوصل بشكل عاجل إلى لقاح أو علاج منه من ناحية أخرى

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

البيت الابيض

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