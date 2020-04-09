بومبيو: مع تطور تحدى كورونا يتزايد عدد الأفراد والشركات مقدمى المساعدة

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، سعادته الشديدة لرؤية الشركات الأمريكية والأفرادالذين يعملون سويا لتقديم المساعدة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "يتزايد عدد الشركات والأفراد الذى يستخدمون سلطتهم لتقديم المساعدة على قدر إمكانهم".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، "مسرور لرؤية الأفضل والألمع فى أمريكا، يعملون مع شركائهم للابتكار خلال هذا الوقت العصيب، من المثير للدهشة، أن نرى أنه مع تطور تحدى جائحة كورونا المستجد، يتزايد عدد الأفراد والشركات وغيرهم الذين يستخدمون سلطتهم لتقديم يد المساعدة حيث يمكنهم ذلك".





بومبيو

وفى سياق آخر قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن من السابق لأوانه الحديث عن العواقب بالنسبة للصين بشأن ما يعتقد مسؤولون أمريكيون أنه تقاعس من بكين فى الإبلاغ عن حجم أزمة كورونا داخل أراضيها.

وقال بومبيو خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أجلت 50 ألف أمريكى تقطعت بهم السبل فى جميع أنحاء العالم بسبب عمليات الإغلاق العامة المرتبطة بالفيروس وأضاف أنه لا يزال هناك آلاف آخرون ينتظرون العودة.

وعندما سئل عن العواقب للصين قال بومبيو " هذا ليس وقت العقاب. لكنه لا يزال وقت الوضوح والشفافية"، ولم تبلغ الصين سوى عن ثلاثة آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس الذى نشأ فى مدينة ووهان وهو رقم يشكك فيه ترامب ومسؤولون آخرون نظرا لأعداد المتوفين المرتفعة فى دول أخرى.

وفى سياق آخر أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تمكنت من إعادة أكثر من 44 ألف مواطن للبلاد، على خلفية جائحة كورونا المستجد، مشددا: "تُسخّر وزارة الخارجية الأمريكية مواردها ويعمل أفرادها حول العالم من أجل إعادة المواطنين".

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، باللغة العربية تصريحات بومبيو، وجاء فيها :"هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام وحسب، بل الآلاف من المواطنين الأمريكيين الذين عادوا إلى منازلهم وعائلاتهم على الأراضي الأمريكية، تُسخّر وزارة الخارجية الأمريكية مواردها ويعمل أفرادها حول العالم من أجل إعادة المواطنين الأمريكيين إلى أمريكا استجابة لوباء كوفيد 19".