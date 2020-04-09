اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بلجيكا تسجل 283 حالة وفاة بكورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 02:13 م
بلجيكا تسجل 283 حالة وفاة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أنه تم تسجيل 283 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالى عدد الوفيات حتى الآن 2523 حالة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة إن 1285 شخصا في العناية المركزة و483 غادروا المستشفيات أمس.  

وكان اتحاد البنوك البلجيكية "Febelfin"، قرر تعليق العمل بشكل كامل وإغلاق كافة فروع البنوك خلال عطلة عيد الفصح، وأوضح بيان الاتحاد البلجيكى، أنه خلال يومي غدا الجمعة 10 والاثنين 13 أبريل، ستكون البنوك فى إغلاق تام.

وأشار Febelfin،  إلى أن عمليات الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ممكنة أيضًا فى أيام الإغلاق وبالتالى يمكن للمستهلكين الدفع رقميا دون أى مشكلة (باستخدام الهاتف الذكى أو البطاقة البنكية).

ومع ذلك، ينصحFebelfin ، أنه يجب التخطيط للتحويلات التقليدية فى الوقت المناسب، حيث قد يتم تأجيل معالجتها حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب عطلة عيد الفصح الممتدة


بلجيكا

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

اخبار بلجيكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول بسكك حديد بلجيكا: خسرنا 70 مليون يورو حتى الآن بسبب كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 12:04 م

سلطات بلجيكا تعلن إغلاق كامل للبريد والبنوك خلال عيد الفصح

الخميس، 09 أبريل 2020 10:48 ص

رواج صناعة "التوابيت" فى بلجيكا بسبب وفيات "كورونا"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:00 م

بلجيكا تسجل 162حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحصيلة لـ 2035

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:18 ص

خبير شئون أوروبية: مستشفيات بلجيكا ترفض استقبال مرضى بكورونا لقلة الإمكانيات

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة