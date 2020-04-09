بلجيكا تسجل 283 حالة وفاة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، أنه تم تسجيل 283 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالى عدد الوفيات حتى الآن 2523 حالة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة إن 1285 شخصا في العناية المركزة و483 غادروا المستشفيات أمس.

وكان اتحاد البنوك البلجيكية "Febelfin"، قرر تعليق العمل بشكل كامل وإغلاق كافة فروع البنوك خلال عطلة عيد الفصح، وأوضح بيان الاتحاد البلجيكى، أنه خلال يومي غدا الجمعة 10 والاثنين 13 أبريل، ستكون البنوك فى إغلاق تام.

وأشار Febelfin، إلى أن عمليات الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ممكنة أيضًا فى أيام الإغلاق وبالتالى يمكن للمستهلكين الدفع رقميا دون أى مشكلة (باستخدام الهاتف الذكى أو البطاقة البنكية).

ومع ذلك، ينصحFebelfin ، أنه يجب التخطيط للتحويلات التقليدية فى الوقت المناسب، حيث قد يتم تأجيل معالجتها حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب عطلة عيد الفصح الممتدة.