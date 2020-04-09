بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار فى اليمن وسط تفشى فيروس كورونا

رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب اليوم الخميس إن بريطانيا تدعم وقف إطلاق النار الذى تقوده السعودية فى اليمن والذى بدأ تنفيذه ظهر اليوم وسط تفشى فيروس كورونا مما يزيد الآمال فى إنهاء الحرب المستمرة منذ 5 سنوات.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية مساء أمس الأربعاء أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس ولمدة أسبوعين فى دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذى راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

وقال راب "هذه خطوة مهمة نحو وقف دائم لإطلاق النار يحتاجه اليمنيون... أدعو حكومة اليمن والحوثيين لوقف كافة الأعمال القتالية فورا والمشاركة بشكل بناء فى هذه المقترحات".

وزودت الولايات المتحدة وبريطانيا التحالف الذى تقوده السعودية بالسلاح والدعم المخابراتى واللوجيستى أثناء الصراع.