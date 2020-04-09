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بريطانيا: بوريس جونسون يتحسن لكنه ما زال فى العناية المركزة

الخميس، 09 أبريل 2020 06:25 م
بريطانيا: بوريس جونسون يتحسن لكنه ما زال فى العناية المركزة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا لكنه لا يزال في العناية المركزة.

وأضاف راب في مؤتمر صحفي، "لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة".  

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا لكنه لا يزال في العناية المركزة.

وأضاف راب في مؤتمر صحفي، "لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة".  

وأعلن وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذى يرقد فى قسم العناية المركزة بالمستشفى، يشهد تحسنا ملحوظا.

وأوضح سوناك، خلال إيجاز صحفي، الأربعاء، أن جونسون الذى نقل إلى مستشفى سان طوماس فى لندن ليلة الإثنين الماضي، إثر تدهور حالته، صار يجلس على السرير ويتحدث إلى الطاقم الطبي.

وأضاف أن جونسون ما زال فى قسم العناية المركزة حيث يتلقى رعاية صحية ممتازة فى المستشفى، بعدما ظل يعانى أعراض فيروس كورونا، وأردف "رئيس الوزراء ليس زميلى أو رئيسى فقط، لكنه صديقى أيضا"، معربا عن مواساته لجونسون وعائلته.


بريطانيا

جونسون

كورونا

وزراء بريطانيا

فيروس كورونا

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