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بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد الوادى الجديد الأحد

الخميس، 09 أبريل 2020 07:24 م
بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد الوادى الجديد الأحد محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أكد أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، أنه سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة بداية من الأحد المقبل 12 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل، وذلك على مستوى مكاتب البريد وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة 3 شهور.

وأضاف طليب، أنه سيتم الصرف لـ 5988 عاملًا من مكاتب بريد الخارجة الرئيسي، والخارجة بلد والزهور وبولاق وناصر الثورة بمركز الخارجة، ومكاتب بريد باريس وبغداد، وصنعاء بمركز باريس، ومكاتب بريد بلاط، وأسمنت وتنيدة والشيخ والي بمركز بلاط ، وموط فرعية والراشدة، وغرب الموهوب والجديدة، والقصر بمركز الداخلة، وومكاتب الفرافرة، والكفاح واللواء صبيح بمركز الفرافرة.

وأشار إلى توافر المبالغ المالية والصرف يتم من خلال مكاتب البريد لسرعة وصول المنحة إلى العمالة المستحقة، في إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال خلال أزمة فيروس كورونا، وتضافر جميع الجهود لحماية العمال.

وكان مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ، أعلن مؤخرا أنه تم تسجيل 3043 شخص على مستوى مراكز وقرى المحافظى ، ضمن العمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تم توفير مبلغ 1521200جنيها، بواقع 500 جنيها لكل عامل ضمن العمالة الغير منتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن، على أن يبدأ موعد الصرف لهم بدأ منذ الخميس الماضى ويستمر حتى يوم 24 أبريل المقبل ، كما أنه جاري تسجيل باقي أسماء العمالة الغير منتظمة.

وأوضحت المديرية أنه يتم تجهيز باقي العمالة المشجلة على موقع الوزارة حتى الآن، حيث وصل عددهم 13522 مواطن، كما أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف لهم فور إعدادهم، علما بأن آخر منحة صرفتها المديرية للعمالة الغير منتظمة كانت منحة المولد النبوي الشريف تم صرفها لعدد 2886 مواطن، بإجمالي مبلغ 1343000 جنيها.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة نفذت حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من فيروس "كورونا" بمقر سنترال مدينة الخارجة.


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