المغرب يتوقع تراجعاً فى أداء الاقتصاد الوطنى بسبب تأثير الحجر الصحى

الرباط أ ش أ

توقع المغرب أن يتسبب تأثير الحجر الصحى على أداء الاقتصاد الوطنى من خلال حدوث تراجع فى الناتج الداخلى بمعدل 8ر1 فى المئة خلال الفصل الثانى من السنة الجارية عوضا عن زائد 1ر2 فى المئة التى كانت متوقعة قبل تأثيرات الأزمة الصحية الحالية.

وأوضح تقرير صادر عن مندوبية التخطيط بالمغرب وفقا لوكالة الأنباء المغربية، الأربعاء، أن هذا التراجع يُعزى إلى تقلّص نسبة الإنتاج الزراعى وتوقف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والمطاعم ونقص أنشطة النقل بنسبة 60 فى المئة.

وأضاف تقرير المندوبية أنه بالإمكان أيضا تراجع الصناعات التحويلية فى ظل انخفاض الطلب الخارجي، وتقلص صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيات وقطاع المعادن وانخفاض صادرات مشتقات الفوسفات .. موضحا أنه تبعا لتداعيات الأزمة الصحية فإنه يتوقع أيضا ضياع ما يقرب من 8ر3 نقاط من نسبة نمو الناتج الداخلى خلال الفصل الثانى من 2020.

واستنادا إلى معطيات التقرير نفسه فإنه كان يُنتظر أن ترتفع الأنشطة غير الزراعية ب 7ر2 فى المئة، مدعومة بتحسن القطاع الثانوى ب 1ر2 فى المئة، والقطاع الثالث ب 2ر3 فى المئة، لولا تأثيرات انتشار فيروس كورونا.