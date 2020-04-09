اليوم السابع
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المرشدين السياحيين تبحث مع التأمينات الاجتماعية إسقاط غرامات الأقساط من 2011

الخميس، 09 أبريل 2020 11:38 ص
المرشدين السياحيين تبحث مع التأمينات الاجتماعية إسقاط غرامات الأقساط من 2011 جانب من لقاء نقابة المرشدين السياحيين برئيس صندوق التأمينات الاجتماعية
كتبت آية دعبس

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قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إنه التقى سامى عبد الهادى، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، بحضور ياسر عبدالوهاب وكيل مجلس النقابة العامة، فى إطار المتابعة اليومية الميدانية بخصوص توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الفئات المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا عالميا ، مشيرا إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع بشكل دائم طلبات المرشدين السياحيين، حيث اجتمعت برئيس صندوق التأمينات وجاري إصدار قرارات مناسبة، خلال الأيام القليلة القادمة.
 
وأوضح النحلة، أن النقابة تقدمت بعدة مطالب، أهمها: تأجيل دفع التأمينات لحين زوال الأزمة وعودة السياحة دون توقيع أي غرامات علي المرشدين، اسقاط غرامات التأخير عن الاقساط المستحقة من 2011 حتي اليوم، وإعادة توصيف المرشد السياحي التوصيف الصحيح في القانون الذي يطابق طبيعة عمله ( انه مرشد حر يعمل بأجر لدي الغير ولدي نفسه ) وليس صاحب عمل، بجانب دراسة كيفية رفع اي أعباء يعاني منها المرشدين السياحيين جراء توصيفهم في قانون التأمينات الاجتماعية أصحاب عمل، مثل الحرمان من بطاقة التموين، وعدم استحقاق المرشدة لمعاش والدها وما ترتب من قوانين الضرائب .
 
وأضاف: سنتابع عن كثب يوم بيوم إذ لم يكن بلقاء مباشر فسيكون بالتليفون، ونتوقع صدور قرارات ممتازة في صالح المرشدين السياحيين من وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية أهداه نسخة من قانون التأمينات والمعاشات، موجها الشكر له ولوزيرة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماعات أخري بشأن المرشدين السياحيين الأسبوع المقبل .
 
 
كما أكد نقيب المرشدين السياحيين، على متابعة النقابة مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، إجراءات صرف التعويضات للمرشدين السياحيين، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع اليوم موسع لمجلس إدارة صندوق الطوارئ للنظر في كافة إجراءات الدعم للقطاع السياحي .
 
 

المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين

دعم المرشدين السياحيين

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