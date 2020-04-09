اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 12:01 م
خالد صلاح
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الفلبين تسجل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:38 ص
الفلبين تسجل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، إنها سجلت 21 وفاة جديدة و206 إصابات أخرى بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 203 حالات بينما زادت الإصابات إلى 4076 وتعافى 28 مريضا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 124.

وكانت قد أعلنت شركات الطيران فى الفلبين، مد إلغاء رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى نهاية شهر أبريل بعد تمديد عزل صحى عام على الجزيرة الرئيسية في البلاد.

وقالت الخطوط الجوية الفلبينية وشركة سيبو باسيفيك للرحلات الرخيصة والوحدة المحلية لشركة إير آسيا الماليزية إنها تهدف للعودة للعمل بشكل طبيعي الشهر المقبل.
 
وطلب قطاع الطيران في البلاد مساعدة من الدولة الأسبوع الماضي قائلا إن تفشي فيروس كورونا يهدد الشركات.
 

 


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