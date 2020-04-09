السعودية تسمح لخدمة توصيل المطاعم بالعمل 24 ساعة

إيمان حنا

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر السماح لجميع مندوبي خدمات التوصيل التابعين للتطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل في جميع مناطق المملكة وعلى مدار 24 ساعة، ويشترط حمل بطاقة عمل إلكترونية نشطة ولا يتطلب إبراز مشهد ورقي لذلك..وفق العربية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، المتضمن السماح بتطبيق خدمات المطاعم، فيما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم، للطلبات الخارجية عن طريق طلبات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع مناطق المملكة.

وأوضح المصدر أن قنوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر رفع طلب اعتراض من خلال منصة "أبشر".

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى بالمملكة العربية السعودية، عن تأجيل تحصيل رسوم "إصدار هوية مقيم" للعاملين فى المهن التجارية والصناعية فى القطاع الخاص، والمستحقة على المنشآت لمدة 3 أشهر من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/18م حتى تاريخ 1441/10/24هـ الموافق 2020/6/16م.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات إنتشار جائحة كورونا المستجد، والتي شملت تأجيل دفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة في القطاع الخاص "إصدار هوية مقيم" للعاملين لديه دون سداد رسوم الهوية، على أن يتم سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق المدة المحددة.