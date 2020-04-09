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الزراعة: لجان لتدقيق مساحات الخضر الصيفية وإرشادات لمواجهة المناخ المتغير

الخميس، 09 أبريل 2020 03:00 ص
الزراعة: لجان لتدقيق مساحات الخضر الصيفية وإرشادات لمواجهة المناخ المتغير خضراوات - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تنفيذ   الخريطة الزراعية  للخضراوات، من خلال عمل منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال الخريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى عمل حملات إرشادية  للمزارعين  بالغيطان  لمواجهة  التغير المناخى  وبرودة الجو  لزياد الإنتاج وعدم تساقط  الثمار.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانا من إدارة الخضر، تتابع  تنفيذ عمل الخريطة الزراعية  للخضراوات بحصر وتدقيق مساحات عروات الخضر، بالإضافة إلى ضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وأضاف محمود عطا أن هناك تكليفات لجميع إدرات المحاصيل البستانية بمتابعة  جميع محاصيل الخضراوات الصيفية بكافة أنواعها لزيادة الإنتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها  توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء، وإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات الخاصة بطرق الرى والتمسيد لزيادة الإنتاج ومواجهة  المناخ المتغير.

فيما كشف تقرير الإدارة المركزية  للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تدقيقا لمساحات عروات الخضراوات، موضحا أن إجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر للخضروات بمساحات مليون و750 ألف فدان، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى، بإجمالى إنتاجية  10 ملايين و869 ألفا و558 طنا، وإجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ  478 ألفا و91 فدانا، بإجمالى مساحات  خضرعلى مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليونا و669 ألفا و794 فدانا، بإنتاجية 16 مليونا 586 ألفا 911 طنا.


زراعات الخضر

مساحات الخضر

المحاصيل الزراعية

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