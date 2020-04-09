"الزراعة" تعلن توصيات هامة لمزارعي القمح مع بداية موسم الحصاد

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، توصيات هامة لمزارعي القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد، التى من المقرر أن تبدأ فى مختلف محافظات الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة وقف رى القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الإصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، مشيرة إلى أن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هى المرحلة الملائمة للحصاد.

وأوضحت أن ضمن علامات نضج المحصول أيضا، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، لافتا إلى أنه يمكن للمزارع التعرف عليها بالضغط عليها بالأصابع أو بكسر الحبة بالأسنان والإحساس بمدى صلابتها.

وأكد قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عدد من الأمور يجب مراعاتها عند عمليات حصاد القمح، للتقليل من عمليات الفاقد، لافتة إلى أنه عند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

وأكدت التوصيات أنه لتقليل الفاقد أيضا يجب العناية بعمليات النقل المزرعى والدراس والتعبئة، بحيث يتم أيضا نقل آلات الدراس الى الحقل بجوار القمح المحصود، كذلك وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى إلى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.

وشددت التوصيات على عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

من جهته أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى عمليات الحصاد، حيث تساهم بشكل كبير فى تقليل الفاقد من الحصاد، كذلك توفر الوقت والجهد على المزارعين، لافتا إلى أن موسم القمح من أهم المواسم التى تهتم بها وزارة الزراعة باعتباره، المحصول الاستراتيجى لمصر.

وأشار عزوز إلى أن هناك تكليفات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لكل أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التى تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب رئيس قطاع الإرشاد كافة مزارعى القمح على مستوى محافظات الجمهورية، بضرورة الالتزام بتعليمات التوريد التي يتم إعلانها، والتي تتم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين والبنك الزراعى المصرى، لتجنب الزحام، بالشون أو الصوامع أو نقاط التجميع.