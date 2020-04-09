اليوم السابع
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الرئيس الموريتاني: إجراءات مواجهة كورونا أعطت نتائج جيدة

الخميس، 09 أبريل 2020 03:40 ص
الرئيس الموريتاني: إجراءات مواجهة كورونا أعطت نتائج جيدة محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتانى
نواكشوط أ ش أ

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قال الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، إن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة فى بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا أعطت نتائج جيدة.

وأضاف الرئيس غزوانى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها الإذاعة الموريتانية - أن "هذه النتائج الجيدة التى حققتها موريتانيا فى مواجهة هذا الوباء جاءت بفضل جهود الجميع التزامًا وتوعية وانضباطًا".

وتشهد موريتانيا منذ الشهر الماضى جهودًا كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا، التفت خلالها الأحزاب والمنظمات الأهلية حول الحكومة لمواجهة الفيروس، وفرضت الحكومة حظرًا للتجوال، وعلقت الدراسة بالمدارس والجامعات، وأغلقت الأسواق، وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية، وأوقفت حركة الطيران، وأغلقت المعابر الحدودية، وجمع رجال الأعمال ضمن حملة تبرعات متواصلة مليارات الأوقية (العملة الخاصة بموريتانيا) لمواجهة الفيروس، كما تم تقديم مساعدات من أبرزها 20 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا و6 أجهزة مخبرية لنفس الغرض مساهمة من أحد المصارف الموريتانية، ضمن جهود الدولة الرامية للوقاية من هذا الوباء ومحاربته.

وتعود آخر إصابة بفيروس كورونا مسجلة فى موريتانيا إلى يوم 30 مارس الماضي، من مجموع الإصابات بالمرض فى البلاد البالغ عددها 6 إصابات، شفى منها اثنتان وتوفيت واحدة.

 


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