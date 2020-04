الرئيس الأوغندى يعد بنشر فيديو لممارسه الرياضة فى المنزل لمواجهة كورونا

هند المغربي

حذر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني المواطنين في أوغندا من التجمع لممارسة الرياضة عند الجسر الشمالي مطالبا إياهم بممارستها داخل المنازل واعدا أنه سيقوم بنشر فيديو أثناء قيامه بذلك

وقال موسيفينى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " رأيت مقطع فيديو لكثير من الناس في الجسر الشمالي يتجولون ، وهم يمارسون الرياضة. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا. إذا كنت تريد ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك في الداخل. سأريكم كيف يتم ذلك غدا. سأقوم بعمل فيديو لك."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="rtl">I saw a video of so many people on the Northern bypass walking and running around that, they are exercising. This should stop. If you want to exercise, you can do that indoors. I will show you how it is done tomorrow. I will do a video for you. <a href="https://t.co/eQ6NmcEpZR">pic.twitter.com/eQ6NmcEpZR</a></p>— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) <a href="https://twitter.com/KagutaMuseveni/status/1247964493755359232?ref_src=twsrc%5Etfw">April 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الأوغندية، أكثر من 100 شخص تم القبض عليهم بسبب انتهاكهم للتوجيهات والمبادئ الإرشادية للحد من انتشار الفيروس .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفاد متحدث باسم الشرطة فريد إينانجا اليوم، أن بعض المقبوض عليهم انتهكوا الحجر الصحي الإلزامى الذى يستمر 14 يومًا، كما تسلل آخرون إلى البلاد بعد إغلاق الحدود.

وسجلت أوغندا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار المرض