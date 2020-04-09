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الدفاع الأعلى فى لبنان يوصى بتمديد الإغلاق العام بسبب كورونا حتى 26 أبريل

الخميس، 09 أبريل 2020 10:51 ص
الدفاع الأعلى فى لبنان يوصى بتمديد الإغلاق العام بسبب كورونا حتى 26 أبريل إصابات كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان يوصى الحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حتى 26 أبريل، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. 

 

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.
 
 
وفيما أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 166 بعد وفاة 17 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، وسجلت المكسيك 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 3181 بالإضافة إلى 174 وفاة.
 
 
الصين "مهد" ظهور فيروس كورونا كشفت عن أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة حديدة بكورونا وحالتي وفاة، وفى الولايات المتحدة أعلنت جماعة جونز هوبكنز، أن أمريكا تسجّل لليوم الثاني على التوالي حوالى ألفي وفاة بكورونا.
 
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قد ظهر للمرة الأولى نهاية أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل لعدد كبير من دول العالم، ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي هذا الوباء الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

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