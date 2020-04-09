اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 06:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يعلن تحول معاركه ضد ميليشيا الحوثى من مرحلة الدفاع إلى الهجوم

الخميس، 09 أبريل 2020 05:04 ص
الجيش اليمنى يعلن تحول معاركه ضد ميليشيا الحوثى من مرحلة الدفاع إلى الهجوم عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إن سير المعارك التى تخوضها قواته ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران تحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.

وأكد مجلي، وفق ما أورده موقع الجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة فى مختلف الجبهات، وتمكنت من دحر ميليشيا الحوثي، بدعم وإسناد رجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وأوضح أن الجيش الوطنى سيطر على العديد من المواقع المهمة فى محافظات مأرب والبيضاء والجوف وتعز، لافتاً النظر إلى أن هذه الإنجازات دفعت الميليشيا إلى الاستمرار فى إطلاق الصواريخ على مدينة مأرب وتعز والأحياء السكنية مستهدفة المدنيين من الأطفال والنساء وقصف المنشآت الحيوية والاقتصادية ومنها محطة الضخ النفطى لأنبوب صافر فى صرواح.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

ميليشيا الحوثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الخامس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

المرور: تعيين خدمات بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء كوبرى الأميرية

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة