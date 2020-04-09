الجيش اليمنى يعلن تحول معاركه ضد ميليشيا الحوثى من مرحلة الدفاع إلى الهجوم

عدن أ ش أ

قال الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، إن سير المعارك التى تخوضها قواته ضد ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران تحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.

وأكد مجلي، وفق ما أورده موقع الجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة فى مختلف الجبهات، وتمكنت من دحر ميليشيا الحوثي، بدعم وإسناد رجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وأوضح أن الجيش الوطنى سيطر على العديد من المواقع المهمة فى محافظات مأرب والبيضاء والجوف وتعز، لافتاً النظر إلى أن هذه الإنجازات دفعت الميليشيا إلى الاستمرار فى إطلاق الصواريخ على مدينة مأرب وتعز والأحياء السكنية مستهدفة المدنيين من الأطفال والنساء وقصف المنشآت الحيوية والاقتصادية ومنها محطة الضخ النفطى لأنبوب صافر فى صرواح.