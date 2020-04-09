اليوم السابع
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الجيش الأوغندى يبدأ تصنيع مليون كمامة لمكافحة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:56 م
الجيش الأوغندى يبدأ تصنيع مليون كمامة لمكافحة كورونا الرئيس الاوغندى يوري موسيفيني
هند المغربي

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لجأت أوغندا إلى الجيش لتعويض النقص الناشئ في الكمامات الواقية، اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن الجيش قد بدأ في تصنيع أقنعة الوجه من نوع  N95، والأقنعة الجراحية، لمعالجة النقص الحالي في وقت تسعى فيه البلاد لمكافحة كوفيد-19.

وأضاف موسيفيني، في كلمة بثها التلفزيون، أن المؤسسة الوطنية للأعمال، وهي الذراع التجارية للجيش، ستوفر مليون قناع جراحي و50 ألف قناع من نوع N95.

وأشار إلى أن مصانع أخرى في البلاد تستعد أيضا لبدء تصنيع الأقنعة والمطهرات وغيرهما من معدات الوقاية الشخصية.

وقال أيضا إن بعض العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمحاربة المرض، قيل إنهم لا يملكون المعدات المناسبة لتمكينهم من أداء عملهم بشكل جيد.

وأضاف أنه بمجرد بدء التصنيع المحلي لهذه المنتجات سيكون لدى الأطباء والعاملين معهم ما يكفي من المعدات الواقية.

 توجد في أوغندا 53 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، لكن الحكومة تخشى أن يرتفع العدد؛ لأن بعض حالات الإصابة المؤكدة قد تفاعلت مع آخرين قبل أن يتم عزلها.

 


كورونا

أوغندا

الرئيس الأوغندى

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