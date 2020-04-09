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التضامن: إنقاذ سيدة وطفليها بمنطقة كرموز ونقلهم لمركز استضافة

الخميس، 09 أبريل 2020 04:59 م
التضامن: إنقاذ سيدة وطفليها بمنطقة كرموز ونقلهم لمركز استضافة التضامن سيدة وطفليها بمنطقة كرموز
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استجابة فريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى للبلاغ الوارد للوزارة بوجود سيدة فى الشارع مع طفلين فى منطقة كرموز، حيث تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعى قصتها.


وتم التوجه لتمشيط المنطقة بحثًا عن السيدة وتم العثور عليها وتبين أنها تدعى "ع.أ.م" 37 عاماً ومعها طفلة 5 سنوات وطفل عمره عامين وسبق التعامل مع السيدة من قبل بمنطقه أبو العباس ورفضت الإيداع، وهي ضحية زوجها والد الأطفال الذي كان يعمل في شركة مقاولات وتزوجها وهي من محافظة الشرقية واصطحابها إلى محافظة القاهرة للإقامة فيها وبعد 5 سنوات زواج تم الانفصال ثم انتقلت الحالة إلى الإسكندرية وقدمت طلباً إلى المحافظة للبحث عن مكان للإقامة والعمل لكنها تعرفت على رجلٍ آخر وتزوجته عُرفيا بغرض الحماية من الشارع ولكنه كان يُعاني من شلل في الحركة ولا يستطيع السير فكان يستغلها في جلب المال له بالتسول وعندما تعبت من العيش معه تركته.

تواصل الفريق مع مديرية التضامن لتوفير مكان للحالة وبالفعل تم اصطحابها إلى جمعية مصطفى كامل للمرأة المعنفة "مركز استضافة وتوجيه المرأة بالإسكندرية "للإقامة مع أطفالها.

 

 


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