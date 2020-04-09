وأضافت الصحيفة أن راب سيترأس اجتماعًا للجنة غرفة الإحاطة التابعة لمجلس الوزراء، غدًا الجمعة، في محاولة "للتوصل لنهج متفق عليه بشأن إعادة النظر في فرض الحظر الأسبوع القادم".

وأشارت الصحيفة إلى أن راب سيكون في دائرة الضوء وذلك وسط استمرار الارتباك بشأن مدى صلاحياته ومخاوف من فراغ في السلطة في ظل غياب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، موضحة أنه للمرة الأولى تصف الحكومة راب بأنه "مفوض عن رئيس الوزراء حال اقتضت الضرورة".

غير أن مايكل جوف وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني وآخرين قد ارتأوا أن القرارات ستتخذ من خلال "المسئولية الجماعية" مما يجعل من غير الواضح إلى أي مدى سيقود راب الحكومة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

ويعد راب البالغ من العمر 46 عامًا، من أشد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وترشح لزعامة حزب المحافظين العام الماضي، لكنه خرج من الجولة الثانية للتصويت.