اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تسجل 331 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة شفاء وحالتى وفاة

الخميس، 09 أبريل 2020 10:55 م
الإمارات تسجل 331 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة شفاء وحالتى وفاة كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت السلطات الإماراتية 331 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة شفاء وحالتي وفاة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف اليوم الخميس، "خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل".

 

وأردف قائلا "إذا استمر هذا الاتجاه، ونتعلم أيضا مما حدث فى الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة فى وقت قريب جدا". وأضاف أن هذه الذروة قد تصل فى الأسابيع المقبلة لكنه لم يذكر دولا بالاسم.

 

 

وتشير إحصائيات لرويترز، استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في أفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.

 

وقالت ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، إن هناك "حاجة ملحة" لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في أفريقيا إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لدبلوماسيين فى جنيف، "دون المساعدة والعمل الآن، قد تعانى الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل، مضيفا  "عدد الإصابات في أفريقيا قليل نسبيا الآن، لكنه يتزايد بسرعة".

 

واشار إلى الخسائر التي حدثت حتى في الدول الغنية خلال 100 يوم منذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى بحالات "التهاب رئوي لسبب غير معروف" في مدينة ووهان.

 

 

 

 

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

ارتفاع عدد الاصابات فى افريقيا

ارتفاع الوفيات فى افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

وزير التموين: أسعار اللحوم لن ترتفع ومزارع القوات المسلحة تغطى احتياجات الدولة

وزير التموين: أسعار اللحوم لن ترتفع ومزارع القوات المسلحة تغطى احتياجات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة