الأوقاف: إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب بالمنوفية خالفا قرار غلق المساجد

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب مكافأة، بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية، والتي أفادت بأن المؤذن ويدعى "أ.م" أعطى مفاتيح مسجد سيدي علي أبو النور بمركز منوف التابع للمحافظة، لأخيه "م.م" خطيب مكافأة، والذي شرع في إقامة درس لإحياء ليلة النصف من شعبان بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء الماضى.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنها تؤكد على أنه سيتم إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وذلك في ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية، على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان ، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني ، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع ، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وكانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية:اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم..الله أكبر الله أكبر..لا إله إلا الله.

وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.