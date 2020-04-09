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استمرار أعمال لجنة تفقد مقرات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

الخميس، 09 أبريل 2020 08:22 م
استمرار أعمال لجنة تفقد مقرات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية لجنة تفقد مقرات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل أعمال لجنة من الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس،  تفقد معاهد مقار لجان الشهادة الثانوية بإدارة شرق التعليمية الأزهرية، بتوجيهات من الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية، وبرئاسة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة.

 

وضمت اللجنة كلًا من عصام فوزي، مدير التعليم الثانوي، والشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، وأحمد البرجي، رئيس مكتب الوافدين؛ لمتابعة استعدادات المعاهد لللشهادة الثانوية، وتوفير كافة احتياجاتها.

 

وتفقد اليوم معاهد فتيات السيوف، وفتيات محرم النموذجي، وبنين جمال زين الدين النموذجي، والكردي الابتدائي  بإدارة شرق، وتم تفقد كافة ملحقات المعاهد ودورات المياه، والتأكد من استعداد هذه المعاهد وجاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لها.

 

وكان قد تواصل أعمال لجنة تفقد معاهد مقار لجان الشهادة الثانوية بإدارتي العامرية وغرب الأزهرية، أمس الأربعاء، بناء على توجيهات من الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وبرئاسة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة.

 

وضمت اللجنة كلًا من عصام فوزي مدير التعليم الثانوي، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وأحمد البرجي رئيس مكتب الوافدين؛ لمتابعة استعدادات المعاهد لللشهادة الثانوية، وتوفير كافة احتياجاتها.

 

وتفقد معاهد بنين المدينة، وفتيات مكة المكرمة بإدارة العامرية، وبنين القويري، وفتيات القويري بإدارة غرب، وتم تفقد كافة ملحقات المعاهد ودورات المياه، والتأكد من استعداد هذه المعاهد وجاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لها.

 

وكان ترأس الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، لجنة لتفقد معاهد مقار لجان الشهادة الثانوية بإدارة غرب التعليمية الأزهرية، بتوجيهات من الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

 

وضمت اللجنة كلًا من الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، وعصام فوزي، مدير التعليم الثانوي، وأحمد البرجي، رئيس مكتب الوافدين، وذلك لمتابعة استعدادات المعاهد لللشهادة الثانوية، وتوفير كافة احتياجاتها.

 

وتفقدت اللجنة معاهد بنين برج العرب النموذجي، وفتيات الشعراوي النموذجي، وبرج العرب الابتدائي النموذجي، وكما تفقد أيضًا كافة ملحقات المعاهد ودورات المياه، والتأكد من استعداد هذه المعاهد وجاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها.

 

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن المقررات الدراسية، لطلاب المعاهد الأزهرية في مختلف المراحل الدراسية، وذلك بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد في الخامس عشر من مارس الجاري، ومع الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية إبتداء من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، كما قرر تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري.

 

كما أجرت عمروالعوا مسئول شئون المقر مشرفي لجنة التطهير والتعقيم بأنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم معاهد إدارات المنتزه، وشرق، وغرب وجاري استكمال معاهد إدارتي وسط، والعامرية، كما توجها بخالص الشكر والتقدير للرؤساء الإدارات وشيوخ المعاهد على تعاونهم في تسهيل أعمال التطهير والتعقيم.

 

جاء ذلك تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تستمر أعمال تطهير وتعقيم معاهد الإسكندرية الأزهرية؛ للحفاظ على سلامة المعلمين والعاملين بها.

 

 

 

 


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