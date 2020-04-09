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اجتماع طارئ بـ"الفيديو كونفرانس" لوزراء طاقة مجموعة العشرين غدا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:59 م
اجتماع طارئ بـ"الفيديو كونفرانس" لوزراء طاقة مجموعة العشرين غدا مجموعة العشرين - قمة مجموعة العشرين
إيمان حنا

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يجتمع وزراء الطاقة فى دول مجموعة العشرين بشكل استثنائى غدا الجمعة، برئاسة المملكة العربية السعودية ، عبر الفيديوكونفرنس لمناقشة إجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، حيث يأتى الاجتماع بدعوة من السعودية، التى ترأس لمجموعة العشرين هذا العام. وفق بيان صحفى.

 

وسيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير وباء كورونا على أسواق الطاقة .

 

ومن جانبه، قال وزير الطاقة البرازيلي بينتو البوكيرك إنه مستعد لحضور اجتماع لوزراء نفط دول مجموعة العشرين تخطط له السعودية لدراسة سبل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط التي تلقت ضربة من جائحة فيروس كورونا المستجد. وفق رويترز.
 
 
وأضاف البوكيرك في بيان أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتصل به أمس الأحد لتبادل الآراء حول الوضع في أسواق النفط ووجه دعوة للبرازيل لحضور الاجتماع.

 

ياتى هذا فى الوقت الذى تتجه أنظار فيه نحو السعودية حيث يعقد اليوم الخميس اجتماع أوبك بلس عبر الفيديو، لمناقشة أوضاع أسواق الطاقة، تأتي هذه التطورات على وقع دعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية. وفق العربية.

 

وتترقب أسواق النفط نتائج الاجتماع وسط ارتفاع فى أسعار النفط، اليوم ، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.83%، إلى 33.44 دولار، فيما ارتفع الخام الأميركي 4.3%، إلى 26.16 دولار.

 

ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج، لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.


مجموعة العشرين

وزراء طاقة

الطاقة

كورونا

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