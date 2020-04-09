إيطاليا تسجل 610 وفيات بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات يصل لـ 18279

كتب رامى محيى الدين

ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن إيطاليا سجلت 610 وفيات بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18279، كما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 143626، وبلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا 100 طبيب.

قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة وحثوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.

وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف اليوم الخميس، "خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل".

وأردف قائلا "إذا استمر هذا الاتجاه، ونتعلم أيضا مما حدث فى الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة فى وقت قريب جدا". وأضاف أن هذه الذروة قد تصل فى الأسابيع المقبلة لكنه لم يذكر دولا بالاسم.

وتشير إحصائيات لرويترز، استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في أفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.

وقالت ماتشيديسو مويتى المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، إن هناك "حاجة ملحة" لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في أفريقيا إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لدبلوماسيين فى جنيف، "دون المساعدة والعمل الآن، قد تعانى الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل، مضيفا "عدد الإصابات في أفريقيا قليل نسبيا الآن، لكنه يتزايد بسرعة".

وأشار إلى الخسائر التي حدثت حتى في الدول الغنية خلال 100 يوم منذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى بحالات "التهاب رئوي لسبب غير معروف" في مدينة ووهان.