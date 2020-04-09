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إغلاق القسم الداخلى بمستشفى بنى سويف التخصصى بعد إصابة ممرضات بكورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 02:04 م
إغلاق القسم الداخلى بمستشفى بنى سويف التخصصى بعد إصابة ممرضات بكورونا الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، فى بيان له اليوم ، إغلاق القسم الداخلي والعيادات الخارجية بمستشفى بني سويف التخصصى "العام سابقا" لمدة 3 أيام مع استمرار تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ كإجراء وقائي بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من التمريض والإداريين. 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف على وتطهيرالمستشفى التخصصي من خلال  فرقة قسم  ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة بالمديرية ضمن خطة تعقيم المنشآت خاصة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره.
 
وفى ذات الصدد أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف،التزام المحافظة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، من خلال تكثيف الحملات المبكرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فى مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد. 
 
وكان قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف،إنه جرى عزل قطاعين فقط من قرية بنى عفان، موضحًا أن الأخبار التى نشرت بعزل القرية بالكامل غير صحيحة.
 
وأضاف الدكتور محمد هانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن القطاعين مكونان من ألف أسرة.

وأشار الدكتور محمد هانى، إلى أن المحافظة توفر جميع الطلبات للأهالى بالقرية، ولا يوجد أى مشكلات بين المواطنين والمحافظة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية.

ولفت الدكتور محمد هانى إلى أن السبب فى ظهور الفيروس فى القرية عودة أحد المواطنين من العمرة وتم الاختلاط بالمواطنين فانتشر الفيروس بينهم.

وأوضح الدكتور محمد هانى أن هناك حالة ظهرت فى أحد المصانع وتم غلق المصنع للاطمئنان على الحالة للعاملين بالكامل.
 

 


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