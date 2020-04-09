إغلاق القسم الداخلى بمستشفى بنى سويف التخصصى بعد إصابة ممرضات بكورونا

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف على وتطهيرالمستشفى التخصصي من خلال فرقة قسم ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة بالمديرية ضمن خطة تعقيم المنشآت خاصة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشاره.

وفى ذات الصدد أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف،التزام المحافظة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، من خلال تكثيف الحملات المبكرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فى مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف،إنه جرى عزل قطاعين فقط من قرية بنى عفان، موضحًا أن الأخبار التى نشرت بعزل القرية بالكامل غير صحيحة.