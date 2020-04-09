إسرائيل تتعاقد على شراء معدات طبية من الصين لكثرة المصابين بـ كورونا

كتب هاشم الفخرانى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها وقعت صفقة بقيمة 25 مليون دولار مع شركة BGI الصينية لشراء معدات تتيح لها القيام بعشرة آلاف اختبار لوباء كورونا يوميا، حيث سيتم توزيع هذه المعدات الجديدة على ستة مختبرات مختلفة فى إسرائيل الأسابيع المقبلة.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلى أن منتجاتBGI تستخدم على نطاق واسع فى الصين، ويتم توزيعها فى أكثر من 50 دولة ومنطقة أخرى، وتوفر نتائج الاختبار بعد ثلاث ساعات من إجرائها على المرضى.

وتأتى هذه المعدات مع إمدادات من الكواشف - المواد المستخدمة فى التحاليل الكيميائية اللازمة للاختبارات - التى استنفذت من المختبرات الإسرائيلية فى الأيام الأخيرة، ما يحد من عدد الاختبارات التى يمكن لإسرائيل إجراؤها حتى الآن.

ووصلت إلى إسرائيل، اليوم، طائرة قادمة من كورويا الجنوبية تحمل شحنة من المواد الكيميائية اللازمة لإجراء الآلاف من اختبارات وباء كورونا في إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا إلى 73 حالة، بعد الإعلان عن وفاة 7 مسنين، وارتفاع أعداد المصابين إلى 9404 مصابين.